В Совфеде заговорили об изменении законов из-за «умных городов»

Подключение многоквартирных домов к системе «Умный город» может потребовать внесения законодательных изменений. Об этом заявил председатель Совета по цифровой экономике при Совфеде Андрей Турчак, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время следует создать условия для перехода управляющих компаний и организаций, снабжающих ресурсами, на внедрение «умных» приборов учета, в том числе располагающих возможностью сбора и передачи данных.

«Для этого необходимо внести в Жилищный кодекс изменения в части обязательности оснащения многоквартирных домов системами "Умный город"», — заключил Турчак, добавив, что речь идет об учете в единой цифровой платформе коммунальных ресурсов с общедомовых и индивидуальных приборов учета, а в дальнейшем — и всех данных городов и регионов из всех систем.

По его мнению, изменения в законодательство могут быть связаны, в частности, с обеспечением открытости таких данных и возможности их обмена на постоянной основе, например, в ходе подготовки к чрезвычайным ситуациям.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!