В России наметился спрос на молодых архитекторов

Программа профессионального развития «Архитекторы.рф», реализующаяся совместно с институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», решает проблему нужды строительной отрасли в молодых архитекторах. Об этом заявил заместитель главы Минстроя Никита Стасишин, сообщает ТАСС.

«Мы видим большой спрос на эту программу со стороны архитекторов», — отметил замминистра.

По словам чиновника, отрасли необходимы молодые специалисты, готовые к современному подходу и формированию нового качества жизни. В то же время Стасишин заметил, что сейчас в России большинство качественных проектов в жилищном строительстве реализованы с привлечением иностранных архитекторов.

Развитие высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также повышение квалификации специалистов в области градостроительства входят в национальный проект «Жилье и городская среда», отмечает ТАСС. Также нацпроект предполагает создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населённых пунктов с учётом индекса качества городской среды.

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