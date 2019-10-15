В Барнауле благоустроили дворы

В Барнауле завершены основные работы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает агентство «Алтапресс».

В текущем году в городе были благоустроены 83 дворовых территории и ряд общественных пространств. На эти работы было выделено более 300 миллионов рублей.

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Сейчас на объектах устанавливают дополнительное оборудование, в том числе спортивные и игровые комплексы. Во всех дворах уже уложен новый асфальт.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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