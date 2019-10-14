Россиян расселили в 25 регионах

В 2019 году досрочно выполнили показатели расселения аварийного жилья 25 регионов России из 85, сообщает ТАСС со ссылкой на бюллетень Фонда ЖКХ о реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

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Среди досрочно выполнивших программу регионов — Владимирская, Воронежская, Курская, Липецкая, Московская, Калининградская, Мурманская, Ростовская, Астраханская, Иркутская, Кемеровская, Свердловская, Тюменская, Челябинская и Амурская области, Краснодарский, Пермский, Алтайский, Красноярский и Камчатский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Башкирия и Хакасия. В Ярославской, Архангельской, Кировской областях, Хабаровском крае и Адыгее показатели выполнены более чем на 80 процентов, в Оренбургской области — на 92 процента.

Еще в девяти субъектах достигнуто более 50 процентов выполнения показателей.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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