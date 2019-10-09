Оценено исполнение нацпроекта по жилью

Национальный проект «Жилье и городская среда» исполнен на 59 процентов в кассовом выражении, заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова в ходе правительственного часа в Госдуме. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

По ее словам, потрачено не более 58 миллиардов из 99,2 миллиарда рублей, выделенных из бюджета в текущем году.

В то же время непосредственно в регионы поступила только треть указанного объема средств.

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Аудитор также раскрыла показатели по завершенным объектам: работы выполнены на 4,8 тысячи из 8,5 тысячи дворов и на 1,8 тысячи из 5 тысяч общественных пространств. «Таким образом, складывается ситуация, когда значительная часть работ по благоустройству будет завершена в неблагоприятный погодный период — после 1 ноября 2019 года», — добавила Орлова.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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