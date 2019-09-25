В Приморье приблизились к окончанию благоустройства

В Шкотовском районе Приморского края почти завершены все необходимые работы на четырех благоустраиваемых территориях. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

На остальных объектах ремонт завершится в ноябре.

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Мероприятия по благоустройству проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Всего в этом году в Приморье по этому нацпроекту планируется отремонтировать более 150 дворов, 70 парков, скверов, аллей и пешеходных зон. На эти цели направлено более 650 миллионов рублей.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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