В Прикамье ускорили ликвидацию аварийного жилья

Ликвидация аварийных домов в Горнозаводском городском округе Пермского края, которая была запланирована на период до 2024 года, ускорилась. Об этом заявил избранный губернатор региона Максим Решетников, сообщает «Коммерсантъ».

«Национальный проект позволил высвободить краевые деньги, и мы смогли направить их на ликвидацию домов, которые прежде не были включены в план. При этом мы комплексно подошли к вопросу и дополнительно включили дома в этом же квартале, чтобы освободить площадку под новое строительство», — сказал он, отметив роль нацпроекта «Жилье и городская среда».

К 2021 году в округе расселят девять домов, в которых живут более 140 граждан. Всего в крае за тот же срок планируется расселить и ликвидировать 224 тысячи квадратных метров аварийного жилья. С учетом федерального и регионального проектов в благоустроенное жилье переедут 12 тысяч человек.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется в России довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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