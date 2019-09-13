Принято «очень важное для Ямала решение» по жилью

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил в Instagram, что в регионе будет расселен один миллион квадратных метров аварийного жилья.

«Принял очень важное для Ямала решение», — отметил глава ЯНАО.

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Решение принято в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Аварийное жилье остается одной из главных проблем региона. По состоянию на 10 сентября в ЯНАО, как уточнили в пресс-службе правительства округа, признаны аварийными 729 тысяч квадратных метров жилья. До 2025 года переехать в новые квартиры смогут около 38,5 тысячи семей. Воспользоваться этой инициативой губернатора смогут даже те жители региона, чье жилье признано аварийным после 1 января 2017 года — для этого на Ямале была принята специальная региональная программа.

Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа решила таким образом перевыполнить нормативы, поставленные в Указе президента России № 204 в четыре раза. «Это в четыре раза выше того, что мы должны с вами сделать в рамках национального проекта. Мы планку повышаем в четыре раза. Где-то даже будем дополнительно признавать аварийным жилье, зная, что оно ветхое, но процедуры некоторые затягиваются. Это очень высокая планка. Сами понимаете, какой финансовый ресурс на это потребуется — речь идет о десятках миллиардов рублей», — рассказал Дмитрий Артюхов на заседании Совета глав муниципальных образований округа.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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