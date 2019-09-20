В Минэкономразвития возьмутся за «умные» города

Минэкономразвития совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) намерены подготовить готовые практические решения по технологическому развитию городов. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.

По его словам, министерство планирует «уходить от теоретических конструкций», например, «умного» города, к конкретным решениям. «То, на чем в ближайший год нам вместе с АСИ надо будет сконцентрироваться, это подтянуть с точки зрения предоставления в широкий доступ коробочных решений, которые дают конкретный результат», — пояснил он.

Министр подчеркнул, что важно, чтобы речь шла не об отдельной субсидии на подобные решения, а о финансировании всех таких проектов, как традиционных, так и не традиционных.

Данная инициатива будет реализована в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»). Согласно ему, к 2024 году из непригодного жилья должны переселить 530,9 тысячи россиян.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!