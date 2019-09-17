Россиян массово обеспечат жильем

Власти Северной Осетии планируют до 2024 года переселить из аварийного жилья более 1,1 тысячи человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

Там отметили, что всего в республиканскую программу по расселению аварийного жилищного фонда с 2019-го по 2024 год включено 35 домов во Владикавказе, Моздоке, Дигорском и Правобережном районах. «Общее число человек, подлежащих расселению, составляет 1117 человек, или 419 семей», — уточнили в министерстве.

По данным ведомства, на эти цели будет выделено 723,41 миллиона рублей.

Данная инициатива будет реализована в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»). Согласно ему, к 2024 году из непригодного жилья должны переселить 530,9 тысячи россиян.

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