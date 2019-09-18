В российском селе впервые появился благоустроенный парк

В Тамбовском районе Амурской области появилась первая благоустроенная парковая зона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, передает ТАСС.

Отмечается, что парк расположен в селе Тамбовка. На его территории установили освещение, сделали велодорожку и организовали отдельное место со спортивными тренажерами и турниками. Кроме того, в зоне было уложено более тысячи квадратных метров плитки, в том числе, на дорожках вокруг озера.

«Создания [данной парковой зоны] амурчане ждали почти три года», — указано в сообщении. Известно, что идею создания парка выдвинули местные жители, а власти впоследствии подготовили его проект, на исполнение которого было выделено восемь миллионов рублей.

Данная инициатива реализована в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»). Согласно ему, к 2024 году из непригодного жилья должны переселить 530,9 тысячи россиян.

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