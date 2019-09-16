В российском наукограде протестируют умную систему

В наукограде Кольцово в Новосибирской области потратят не менее 200 миллионов рублей на реализацию пилотного проекта «Умный город». Об этом сообщил министр цифрового развития региона Анатолий Дюбанов, передает ТАСС.

По его словам, данная сумма является «минимальным стандартом» для исполнения основных задач по программе. Кроме того, отметил министр, четыре миллиона уже вложено основным партнером проекта — компанией «Электронный город».

Отмечается, что в инфраструктуру проекта входят интернет вещей, проведение стационарной сети до квартир, тестирование единой цифровой платформы для районных диспетчерских служб, умных остановок и ЖКХ, а также систем фотовидеофиксации.

Результаты тестовых запусков помогут в дальнейшем внедрить проект в других районах региона.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется в России довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!