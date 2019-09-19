На Ставрополье помогут с жильем молодым специалистам

Власти Ставропольского края намерены ежегодно выделять средства на покупку жилья для молодых специалистов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, передает ТАСС.

По его словам, на приобретение жилья в сельской местности планируется направлять от 500 до 700 миллионов рублей. «Мы в следующем году начнем программу строительства муниципального жилья, без этого невозможно сегодня», — отметил он.

Губернатор подчеркнул, что данная инициатива поможет обеспечить территории новыми кадрами, в частности, учителями и медиками, и необходимой инфраструктурой.

Данная инициатива реализована в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»). Согласно ему, к 2024 году из непригодного жилья должны переселить 530,9 тысячи россиян.

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