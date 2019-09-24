Россиянам рассказали об умных домофонах

Жители Башкирии уже сейчас могут улучшить условия проживания при помощи гаджетов для ЖКХ, пишет «Независимая уральская газета».

Эта тема обсуждалась экспертами в рамках круглого стола, организованного газетой «Коммерсантъ» 24 сентября. Генеральный директор «Башинформсвязи» Сергей Алферов рассказал, что среди таких гаджетов уже есть системы видеонаблюдения, умная домофония с распознаванием лиц, счетчики и специальные датчики, а также возможность дистанционного управления различными вещами.

«Если говорим о новостройках, то сейчас мы стараемся подводить инфраструктурную часть таким образом, чтобы в дальнейшем без проблем мог любой житель осуществить свою задумку. На придомовых территориях есть возможность установить умные шлагбаумы, которые могут распознавать автомобильные номера, либо работать через мобильные телефоны. Существуют антивандальные скамейки, к которым можно подключить гаджеты», — отметил Алферов, добавив, что комплекс всех этих решений повышает комфортность.

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По мнению экспертов и чиновников, такие проекты можно разрабатывать на уровне муниципалитетов, а получить финансирование для них — по программе «Умный город» национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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