Глава Минстроя открыл обновленную набережную на Урале

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев принял участие в открытии набережной городского пруда в Верхней Туре Свердловской области. Об этом сообщается на информационном портале региона.

Работы проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». «Вам есть чем гордится: проект, который вы все вместе придумали, защитили и с которым победили на всероссийском конкурсе, успешно реализован. Не сомневаюсь, набережная Верхней Туры станет не только местом притяжения горожан и туристов, но и точкой роста городской экономики», — отметил Якушев.

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На открытие набережной пришли сотни горожан, отмечает портал.

Реконструкция осуществлялась в рамках нацпроекта за счет бюджетных и внебюджетных источников. На ее восстановление было потрачено около 104 миллиона рублей, почти треть из них была получена городом в качестве гранта за победу во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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