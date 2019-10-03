Россиян расселят от Волги до Енисея

В Поволжье и Сибири начались работы по расселению граждан из аварийного жилья. Как сообщает Samaratoday, в Сергиевском районе Самарской области расселят около тысячи человек, а в Уяре Красноярского края новые квартиры получат жильцы пяти аварийных домов, пишет телеканал «Енисей».

На реализацию первого этапа программы переселения Сергиевскому району выделили 162,5 миллиона рублей. На эти деньги для граждан в ближайшее время приобретут квартиры, которые они вскоре получат в свое распоряжение. До 2025 года в районе планируется расселить 901 человека из 33 аварийных домов.

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В красноярском Уяре переселили жильцов пяти домов, в том числе деревянных. Им предоставили квартиры с чистовой отделкой, натяжными потолками, пожарной сигнализацией и пластиковыми окнами. До декабря в городе расселят еще 24 семьи из пяти аварийных домов.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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