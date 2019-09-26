Чечня отчиталась о масштабном строительстве

В Чечне до конца текущего года намерены ввести в эксплуатацию более 152 тысяч квадратных метров жилья. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правительства республики Абубакар Тумхаджиев, передает ТАСС.

По словам Тумхаджиева, возведена почти половина из этого объема: так, введены в эксплуатацию два коттеджных поселка общей площадью около 62 тысячи квадратных метров. К концу года обязательства будут выполнены на 100 процентов, отметил чиновник.

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Помимо этого в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Чечне с начала года построено четыре школы, детский сад, подъездные дороги и автомобильные площадки, добавил он.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется в России довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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