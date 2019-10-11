В Северной Осетии стало больше жилья

В Северной Осетии ввод жилья увеличился на 13,5 процента за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минстроя республики.

В абсолютных значениях показатель введенного в эксплуатацию жилья составил более 180 тысяч квадратных метров. За девять месяцев прошлого года было введено 159 тысяч квадратных метров.

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

До 2024 году республика в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планирует увеличить объемы ввода жилья до 291 тысячи квадратных метров.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» российским руководством поставлена задача к 2024 году достичь показателя вводимого в эксплуатацию жилья до 120 миллионов квадратных метров ежегодно. Сейчас этот показатель, по оценке курирующего строительную отрасль вице-премьера Виталия Мутко, составляет 78–80 миллионов квадратных метров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!