Мутко дал прогноз по строительству в России

В России по итогам текущего года будет введено в эксплуатацию около 80 миллионов квадратных метров жилья. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко, передает РИА Недвижимость.

«Мы прогнозируем в этом году ввод жилья в районе 78–80 миллионов квадратных метров», — сказал чиновник.

По итогам девяти месяцев 2019 года в России было введено в эксплуатацию 42,3 миллиона квадратных метров жилья, сообщал глава Минстроя Владимир Якушев. Это на 7,9 процента выше показателей аналогичного периода 2018-го. Министр отмечал, что проектный комитет национального проекта «Жилье и городская среда» рекомендовал изменить показатели на трехлетний период — с 2019-го по 2021-й — до 75–78 миллионов квадратных метров.

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Президент России Владимир Путин в мае 2018 года поставил правительству задачу к 2024-му увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров ежегодно.

Виталий Мутко, как сообщалось в июле, возглавляет правительственную комиссию по комфортной городской среде. На площадке комиссии будут синхронизироваться мероприятия федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда») с мерами, реализуемыми в рамках других нацпроектов.

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