На Урале открыли еще одну новую набережную

В Екатеринбурге открыли большой участок набережной реки Исеть, сообщает газета «Аргументы и Факты». Реконструкция велась в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Участок находится в центре города — в районе улиц Малышева и Куйбышева. «Территория эта, несомненно, станет одним из любимых место для прогулок и отдыха – как жителей, так и гостей столицы Урала», — пишет издание.

На набережной, где ранее было подобие пустыря, появились дорожки, клумбы, зоны отдыха, детская площадка, парк развлечений и летняя концертная площадка. Также обустроены спуски к воде.

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В конце сентября в Верхней Туре Свердловской области была открыта набережная городского пруда. В мероприятии принял участие глава Минстроя России Владимир Якушев.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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