Госслужащих научат управлению по-новому

Университет Иннополис до конца 2019 года обучит управлению на основе данных 2140 государственных служащих из регионов России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала Будущее России. Национальные проекты.

В частности, обучение пройдут сотрудники государственного сектора и подведомственных организаций из Татарстана, Башкортостана, Дагестана, Тульской области и других регионов. «Слушатели обучаются по семи укрупненным направлениям: культура, промышленность, госуслуги, здравоохранение, образование, бюджет и HR», — уточнили в вузе.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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