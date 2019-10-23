Бурунди получит российский софт

Российская компания «Новые облачные технологии» договорилась о поставке 300 лицензий своего продукта «МойОфис Профессиональный» правительству Бурунди (Африка). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Глава компании Дмитрий Комиссаров выразил надежду на то, что сотрудничество с Бурунди и «дальнейший рост экономики стран африканского региона приведут к увеличению доли рынка российского ПО в мире».

Продукт, преподносимый как российский аналог Microsoft Office, включает в себя приложения «Документы», «Текст», «Таблица», «Презентация», «Почта», «Календарь», «Контакты» и мессенджер «Логос». Поставки программного обеспечения также могут начать в Конго.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



