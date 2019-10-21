Конго обеспечат российским аналогом Microsoft Office

Российская компания «Новые облачные технологии» начнет поставлять в Конго свое программное обеспечение. Об этом сообщил представитель компании Александр Попов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В частности, речь идет о продукте «МойОфис» — отечественном конкуренте Microsoft Office. Он включает в себя приложения «Документы», «Текст», «Таблица», «Презентация», «Почта», «Календарь», «Контакты» и мессенджер «Логос». Предполагается, что соглашение о сотрудничестве может быть подписано в конце октябре на саммите «Россия — Африка», который пройдет в Сочи.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки

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