Чиновников начали учить основам цифровой экономики

На базе Уральского института управления РАНХиГС в Екатеринбурге чиновников начали обучать основам цифровой экономики в рамках одноименного нацпроекта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника полномочного представителя президента в округе Евгения Гурария.

По его словам, в первый поток вошли 200 чиновников различных уровней. Второй поток, численность которого также составит 200 человек, запланирован на декабрь 2019 года.

По словам Гурария, в течение трех дней чиновникам будут рассказывать о том, что такое цифровизация и цифровая трансформация. Преподаватели сделают акцент на управление данными.

Гурарий сообщил, что до очного этапа чиновники уровня заместителей министров, заместителей глав муниципалитетов и руководители департаментов в течение трех дней проходили заочное обучение.

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