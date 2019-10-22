Российские компании представили свои разработки в Сингапуре

Более 70 высокотехнологичных компаний из России представляют свою продукцию на Международной выставке технологий промышленной трансформации в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Сингапуре. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Мы привезли около 100 участников, российский павильон стал одним из самых крупных на подобных промышленных выставках в АТР», — рассказал директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев. Он добавил, что Сингапур является «давним и надежным экономическим и торговым партнером России».

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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