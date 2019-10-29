На Урале появится первый в России спроектированный в «цифре» район

Новый район Екатеринбурга ВИЗ Правобережный будет первым в России районом, который полностью спроектирован в цифровом формате с использованием CIM-модели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Минстроя Дмитрия Волкова.

По его словам, прежде такие проекты уже реализовывались, но не в таком масштабе. «ВИЗ Правобережный — совершенно нетронутая площадка в Екатеринбурге. Она находится близко от центра и в замечательном природном окружении. Мы планируем ее начать проектировать именно в цифровом варианте с применением CIM-технологий», — сказал региональный министр строительства Михаил Волков.

CIM (City Information Model) — информационная цифровая модель местности. В Минстрое отметили, что она актуальна как на этапе разработки генплана, так и на этапе мониторинга его развития и управления.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

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