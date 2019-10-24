Российские компании скооперировались для продвижения на рынки Азии

Локализация на Дальнем Востоке части производства пермской компании "Промобот" станет для нее одной из точек развития бизнеса на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Такое мнение высказал председатель совета директоров крупнейшего в России производителя автономных сервисных роботов Алексей Южаков. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

На Дальнем Востоке планируется найти специалистов, которые будут заниматься проектированием и 3D-моделированием роботов, основное производство останется в Перми. По словам Южакова, азиатские партнеры проявляют интерес к нескольким направлениям работы компании, в частности, к роботам-компаньонам.

Проводимая работа отвечает целям национального проекта «Цифровая экономика», который рассчитан до 2014 года. По нему планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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