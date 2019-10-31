В Югре IT-компаниям переведут на «упрощенку»

В Ханты-Мансийском автономном округе внесли изменения в закон, которые позволят местным IT-компаниям перейти на упрощенное налогообложение. Они будут платить пониженную ставку налога в размере пяти процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на местный департаменте общественных и внешних связей.

Поправки внесены в рамках нацпроекта по развитию цифровой экономики. Это должно способствовать развитию в регионе предпринимательской инициативы, считают местные власти. Воспользоваться ей смогут бизнесмены, которые ведут деятельность в сфере телекоммуникаций, занимаются разработкой ПО, а также оказывающие консультационные услуги в IT-технологиях.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

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