В России запустили оформление ДТП онлайн

В России с 1 ноября начал работать суперсервис, который позволяет оформлять европротокол онлайн. Оформить ДТП через мобильное приложение «Помощник ОСАГО» теперь могут как минимум 64 миллиона россиян, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Максима Паршина.

В настоящее время суперсервис работает в тестовом режиме и доступен в пяти регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.

В дальнейшем власти будут дорабатывать его с учетом пожеланий и замечаний пользователей, сообщил Паршин. В скором времени в приложении появится конструктор ДТП, с помощью которого можно будет отображать схему аварии.

Тестирование суперсервиса планируют завершить в первом квартале 2020 года, сообщил глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. Первый зампред Банка России Сергей Швецов добавил, что в 2020 году также появится возможность оформлять страховые случаи по КАСКО.

Суперсервис был запущен в рамках нацпроекта по развитию цифровой экономики в стране.

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