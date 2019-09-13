В России запустят «пилот» суперсервиса по переезду в другой регион

Пилотный проект суперсервиса по переезду в другой регион планируется провести в 2020 году в пяти субъектах России. Программа будет опробована в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», пишет ТАСС.

Суперсервис позволит при переезде в другой регион страны получить без посещений многочисленных инстанций такие документы, как регистрация по месту жительства, полис обязательного медстрахования и прикрепление к медицинской организации, постановка на учет в военкомате, постановка в очередь в детские сады и школы, получение лицевых счетов ЖКХ.

В среднем ежегодно в другой регион России переезжают порядка десяти миллионов человек. При переезде им необходимо посетить в среднем 10 ведомств и написать 15 заявлений.

Ранее президиум правкомиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых в России должны быть созданы суперсервисы.

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