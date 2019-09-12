Воробьев призвал ускорить процессы цифровизации

Процесс оказания услуг населению необходимо максимально перевести в электронный вид, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании рабочей группы по подготовке к Госсовету по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Об этом сообщает РИАМО.

«Полная цифровизация от подачи до выдачи должна стать нормой по абсолютному большинству предоставляемых государственных услуг», — сказал Воробьев.

Он отметил, что региональные ведомства тесно взаимодействуют с федеральными, что ускоряет процесс цифвровизации.

В свою очередь, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев заявил, что масштабирование новых информационных технологий возможно только при наличии надежной и безопасной инфраструктуры. Он подчеркнул, что ее основу должны формировать отечественные разработки.

Воробьев неоднократно заявлял о важности перевода госуслуг в электронный вид. По его мнению, электронный формат позволяет избежать чиновничьей волокиты и коррупции. Он отметил, что в регионе процесс цифровизации идет очень активно.