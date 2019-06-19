Губернатор Подмосковья раскрыл достижения цифровизации

Внедрение электронных сервисов в систему здравоохранения Подмосковья позволило в 20 раз сократилась очередь к врачам узких профилей, заявил губернатор Андрей Воробьев на форуме социальных инноваций регионов. Его цитирует корреспондент Ленты.ру в среду, 18 июня.

По его словам, ранее в регионе была огромная очередь к узким специалистам, но после цифровизации ситуация значительно улучшилась.

В ходе Петербургского международного экономического форума Воробьев заявил, что цифровая экономика меняет многие сферы. Он также подчеркнул, что электронные сервисы облегчают процесс предоставления услуг. Также, по его мнению, электронный формат позволяет избежать чиновничьей волокиты и коррупции.

В марте заместитель председателя правительства России Максим Акимов назвал Московскую область примером для других субъектов в части прорывных решений в сфере цифрового государственного управления.

