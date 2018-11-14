Власти Подмосковья объяснили преимущества цифровизации предприятий

Переход промышленных предприятий в Московской области на цифровые технологии позволяет увеличить эффективность производства в среднем на 27 процентов, сообщил заместитель председателя правительства региона Денис Буцаев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в среду, 14 ноября.

«Эффективность производства значительно вырастает после введения высоких технологий, например, снижается себестоимость, увеличивается объем выпуска, достаточно серьезное улучшение качества выпускаемой продукции», — сказал Буцаев.

В некоторых случаях производительность повышается до 80 процентов, отметил он. Буцаев напомнил, что в регионе действуют специальные программы по внедрению цифровых технологий.

«Мы готовы в этом отношении оплачивать, в том числе, приобретение технологий предприятием на основе предоставления соответствующей субсидии», — рассказал он.

Кроме того, власти готовы обеспечить предприятия специалистами, которые бы контролировали процесс перехода на цифровые технологии, заключил он.

В начале сентября губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика региона на четверть зависит от промышленных предприятий. Он также отметил высокий потенциал индустриальных парков.

