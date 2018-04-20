Подмосковную промышленность отправят в дальнее зарубежье

Подмосковье совместно с Москвой будет работать над продвижением собственной промышленной продукции на внешние рынки, в том числе зарубежные. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 20 апреля.

«Нашей промышленности требуются новые рынки. Она готова и технологически, и по стоимостным, качественным показателям выходить и успешно конкурировать с компаниями как ближайшего, так и дальнего зарубежья. Здесь мы кооперируемся вместе с Москвой, чтобы наиболее успешно двигаться во внешних направлениях», — сказал министр инвестиций и инноваций Мособласти Денис Буцаев.

Он уточнил, что Подмосковье и Москва предоставят предприятиям возможность сертификации и лицензирования на внешних рынках.

Ранее в пятницу сообщалось, что власти области и столицы подписали дорожную карту реализации соглашения о сотрудничестве в целях развития промышленного потенциала Московской области. Дорожная карта, в частности, предусматривает предоставление совместных мер господдержки, организацию взаимодействия технопарков, промышленных комплексов и индустриальных парков.

В середине февраля губернатор Мособласти Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин заключили соглашение о стратегическом развитии столичного региона до 2025 года.