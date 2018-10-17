Десять промышленных кластеров создадут в Подмосковье

Десять промышленно-производственных кластеров запланировано создать вокруг крупных предприятий Подмосковья, заявил заместитель председателя правительства региона Денис Буцаев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 17 октября.

«Мы в настоящий момент смотрим, какие локации будут наиболее успешными, чтобы размещать в непосредственной близости от промышленных компаний, территории, которые будут привлекать малые и средние компании», — сказал Буцаев.

Он добавил, что первый кластер появится в Клину.

Осенью прошлого года власти анонсировали создание кластера компаний по производству сыра и переработке сырной продукции. Губернатор Андрей Воробьев назвал его важным инвестиционным проектом, в реализации которого участвуют пять инвесторов. Ожидается, что первые заводы начнут работать в конце следующего года.

Глава региона ранее высоко оценил промышленный потенциал области. По его слова, власти последовательно работают над продвижением местной продукции на внешние рынки, в том числе зарубежные.