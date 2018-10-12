Власти Подмосковья анонсировали запуск заводов сырного кластера

Производство сырной продукции в Подмосковье увеличилось более чем на две тысячи тонны в год, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 12 октября.

«Мы второе место занимаем в России по объему производства сыров, в прошлом году были третьим. Мы производим более 50 тысяч тонн сыра сейчас», — сказал Разин.

Он также анонсировал старт производства сырной продукции на заводах, расположенных на территории сырного кластера в Дмитровском округе. По его словам, первые комплекты должны заработать в конце 2019 года. Всего в проекте участвуют пять инвесторов. Министр назвал проект очень перспективным.

В октябре прошлого года подмосковное правительство анонсировало создание в регионе кластера компаний по производству сыра и переработке сырной продукции. Глава региона назвал его важным инвестиционным проектом. Он подчеркнул, что власти сделают все необходимое для его реализации.

Ранее глава региона поблагодарил сельхозпроизводителей за работу. Он отметил, что во многом экономический рост области обеспечивает сельское хозяйство.