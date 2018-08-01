Власти Подмосковья выделили миллионные гранты на поддержку сыроваров

Сто миллионов рублей выделили власти Подмосковья на поддержку производителей сыра, прием заявок на получение грантов стартует в сентябре, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 1 августа.

«В этом году предусмотрена беспрецедентная поддержка сыроварам региона. Сто миллионов рублей выделены производителям сыра, что почти в два раза больше суммы, предоставленной на гранты в прошлом году», — сказал Разин.

По словам министра, предусмотренные средства позволят предоставить минимум три гранта. Он уточнил, что минимальный размер гранта равен 35 миллионам рублей. Фермеров определят в ходе конкурса, который планируется провести в начале октября.

Основными условиями для участия являются наличие собственного поголовья сельскохозяйственных животных; земельного участка в аренде на срок не менее пяти лет от даты подачи заявки или в собственности, уточняется в сообщении.

В середине июня сообщалось, что Московская область по итогам четырех месяцев 2018 года заняла второе место по производству сыра в России после Алтайского края.

В октябре прошлого года подмосковное правительство анонсировало создание в регионе кластера компаний по производству сыра и переработке сырной продукции.