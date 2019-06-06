В Подмосковье назвали цифровизацию своим парусом

В Подмосковье активно внедряется цифровизация, чтобы сделать жизнь каждого жителя удобнее, — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на сессии «Партнерство и обмен опытом: Новые источники энергии развития» на ПМЭФ-2019. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» из Санкт-Петербурга.

По данным Минэкономразвития в 2018 году Московская область заняла первое место в рейтинге качества предоставления электронных услуг. «Мы поняли, что в огромном регионе без "цифры", без упрощения всех процедур в экономике и политике мы будем аутсайдерами, и с первого дня начали внедрять все, что касается цифровой экономики, цифровых услуг, — сказал Андрей Воробьев. — Наша задача — на федеральном, региональном и муниципальном уровнях убрать нормативы, отменить законы, которые были созданы многие десятилетия назад. Мир стремительно меняется и мы должны очень быстро реагировать на эти изменения».

Губернатор отметил, что цифровизация облегчает процесс предоставления услуг: «Сегодня записаться в школу на портале "Госуслуг" невозможно, то есть можно сделать только часть процедуры, а потом — берешь документы и идешь в школу. В этом году у нас порядка 98 тысяч школьников и 98 тысяч родителей пришли в школу для того, чтобы оформить заявление. Если бы имелся доступ в федеральную базу регистраций, то это можно было бы сделать, не выходя из дома. Это радикально меняет качество жизни и качество услуг для любого человека».

Руководитель Подмосковья добавил, что обращения в Росреестр через МФЦ также необходимо перевести в «цифру». Для удобства инвесторов, планирующих открыть производство, в регионе создан Центр содействия строительству. «Мы создали специальный проектный офис, презентовали его премьер-министру Дмитрию Анатольевичу Медведеву — он поддержал нас. Мы заключили соглашения с федеральными ведомствами и сегодня ЦСС делает строительство новых фабрик, заводов абсолютно безболезненным, — сказал Андрей Воробьев. — Цифровизация — это наш парус, я очень надеюсь, что каждый следующий форум будет помогать убирать барьеры, которые мешают в быстром удобном решении проблем».

