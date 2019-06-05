Власти Подмосковья рассказали о ходе ЕГЭ

Единый государственный экзамен по физике и иностранным языкам прошел в Подмосковье в среду, 4 июня, его написали 14 тысяч выпускников, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Для проведения испытания было задействовано 169 пунктов, в том числе два пункта на дому», — рассказала Забралова.

По ее словам, для наблюдения за ходом экзаменов были аккредитованы 528 человек. Сдача ЕГЭ в регионе проходит в соответствии с графиком, подчеркнула она.

«Большая часть экзаменуемых уже не волнуется, в свою очередь наши коллеги и наблюдатели максимально оперативно решают возникающие вопросы», — добавила Забралова.

Как уточнили в пресс-службе профильного ведомства, результаты экзамена по физике будут известны не позднее 20 июня, по иностранным языкам — не позднее 24 июня. Всего в этом году единый государственный экзамен сдадут около 38 тысяч подмосковных жителей.