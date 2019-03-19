В Подмосковье открылся Центр управления регионом

Запуск Центра управления регионом стал одним из этапов создания цифровой экономики в Подмосковье, сообщил заместитель председателя правительства России Максим Акимов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 19 марта.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с Акимовым проверили работу уникального Центра управления регионом. После этого они провели первое заседание рабочей группы по подготовке к Госсовету РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

«Все мы об этом очень много слышим, далеко не все понимают, что такое цифровая экономика. (...) С большой долей вероятности президиум Госсовета будет в 2020 году, у нас есть время поработать, разобраться», — сказал Воробьев.

14 февраля губернатор Подмосковья заявил, что перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат позволяет избежать чиновничьей волокиты и коррупции. Он отметил успешную работу портала «Добродел», который позволяет жителям влиять на принимаемые в регионе решения. По его словам, горожане активно включились в обсуждение вопросов, связанных с благоустройством области.

В тот же день президент «Сбербанка» Герман Греф назвал Московскую область одним из лидеров цифровизации в стране. По его словам, в Подмосковье используются передовые подходы.

Проект «Цифровая экономика» входит в число 12 национальных проектов, утвержденных в рамках указа президента Владимира Путина.