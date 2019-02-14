Воробьев рассказал о цифровизации Московской области

Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат позволяет избежать чиновничьей волокиты и коррупции, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на Инвестфоруме в Сочи. Его слова цитирует корреспондент Ленты.ру в четверг, 14 февраля.

«Я бы хотел сформулировать для чего нужна цифровизация. Первое — экономить деньги, второе — время, и третье — цифровизация в государственных и муниципальных услугах истребляет коррупцию», — сказал Воробьев во время выступления на сессии «Цифровая трансформация и качество жизни. Взгляд из регионов», модератором который выступил президент «Сбербанка» Герман Греф.

По словам Воробьева, в Подмосковье успешно реализуется программа «Цифровое Подмосковье», которая позволяет жителям решать многие бытовые вопросы из дома, а также принимать активное участие в жизни города. Он привел в пример портал «Добродел», через который граждане голосуют за благоустройство территорий.

Герман Греф, в свою очередь, назвал Московскую область в числе лидеров по цифровизации. «Я не перестаю удивляться с какой скоростью здесь вводят все новые и новые сервисы. Начали со строительства и вот через месяц пошли на ЖКХ, потом — образование и так далее. Этот опыт является одним из самых продвинутых опытов в стране», — сказал он.

Делегация регионального правительства представляет в Сочи проект «Центр управления регионом», который включает 30 электронных сервисов.