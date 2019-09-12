В России анонсировали стратегию больших данных

Финальный вариант стратегии развития рынка больших данных до 2024 года планируется представить нынешней осенью. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Стратегия разрабатывается Ассоциацией участников рынка больших данных, в которую входят «Мегафон», «Ростелеком», «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк, «Тинькофф банк», Газпромбанк и другие. В процессе принимает участие Boston Consulting Group.

По данным источников, в стратегии предлагается позволить участникам рынка делиться друг с другом анонимными персональными данными, например, об абонентах — с ретейлерами. Государству же предлагается разрешить делить с частными компаниями, например, видеозаписи камер наблюдения.

Помимо этого предполагается начать государственную цифровизацию информации в релевантных для больших данных областях и создать стандарт для внедрения больших данных в государственных компаниях. Появление такой стратегии соответствует целям нацпроекта «Цифровая экономика».

В ассоциации подсчитали, что массовое внедрение технологий на основе больших данных в России обеспечит рост экономики в 0,3 процента.

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