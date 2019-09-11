В России сократился средний срок постановки на кадастровый учет

Средний срок постановки недвижимости на кадастровый учет сократился благодаря внедрению электронных сервисов в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

По ее данным, за последние пять лет средний срок постановки на кадастровый учет снизился с десяти до четырех дней. Быстрее всего услугу можно получить в Мордовии, Северной Осетии и Ставропольском крае — там процесс займет всего два дня.

Еще в 22 субъектах постановка займет три дня. Среди этих регионов Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Тульская, Ярославская, Ростовская области, а также Республики Башкирия, Марий Эл и другие. В 19 регионах процесс займет четыре дня.

Самые длительные сроки постановки недвижимости на кадастровый учет (в среднем семь дней) в Кемеровской, Новосибирской, Тамбовской областях, а также в Камчатском крае и Адыгее.

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