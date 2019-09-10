В Москве появилась премия за лучшие цифровые проекты

В Москве учредили премии мэра за лучшие цифровые проекты. Решение было принято президиумом правительства Москвы, сообщается официальном сайте мэра столицы.

Ежегодная премия будет присуждаться за разработки, которые повышают эффективность работы разных отраслей городской экономики. Сумма каждой из 10 премий составит миллион рублей, сообщили в пресс-службе Сергея Собянина. Появление такой премии соответствует целям нацпроекта «Цифровая экономика».

Награду будут вручать победители специального соревнования — хакатона. Участие смогут принять команды разработчиков в составе от трех до пяти человек. Победителем станет та команда, которая представит лучшее IT-решение. Предполагается, что в нынешнем году в хакатоне примут участие не менее трех тысяч человек.

В мэрии ожидают, что к финальному хакатону будет отобрано 250 команд по направлениям «Умный город», «Искусственный интеллект», «Финансы», «Системы управления» и «Маркетплейсы».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!