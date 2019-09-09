В России завершились аукционы на подключение соцобъектов к интернету

Минкомсвязь завершила аукционы по подключению социально значимых объектов к интернету во всех регионах России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министерства.

В Чечне победителем аукциона стало АО «Электросвязь», сумма контракта составила 335 миллионов рублей. Чечня была последним регионам, в котором проводился конкурс. В остальных 84 регионах России они завершились в августе. Общая сумма контрактов составила 50,6 миллиарда рублей.

Соцобъекты подключаются к интернету в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика».

В общей сложности планируется подключить в интернету десятки тысяч образовательных организаций, фельдшерско-акушерских пунктов, органов госвласти и местного самоуправления, пожарных частей и постов, подразделений Росгвардии, избиркомов субъектов и территориальных избиркомов, а также участковых пунктов полиции.

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