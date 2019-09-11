«Газпром нефть» включилась в конкурентную борьбу за цифровые кадры

Сегодня компания «Газпром нефть» конкурирует за лучшие «цифровые» кадры с мировыми IT-гигантами. Об этом на полях международного конгресса Северо-Западной секции SPE (Общества инженеров нефтегазовой промышленности)заявил директор по технологическому развитию компании Алексей Вашкевич.

«Применение технологий на всей цепочке формирования стоимости у нас настолько масштабно, что это стало одним из ключевых преимуществ для привлечения талантов. Именно это обеспечивает настоящий wow-эффект для молодых профессионалов, — подчеркнул Алексей Вашкевич. — Только в нашей отрасли, реализуя цифровые проекты, ребята имеют уникальную возможность оценить результат своего труда, увидеть, как движутся многотонные буровые и запускаются новые проекты в условиях крайнего Севера, где еще недавно это не представлялось возможным».

Основная тема конгресса — кадровые вызовы в эпоху цифровой трансформации. Представители ведущих мировых компаний обсудили кадровые вызовы и новые возможности для развития человеческого капитала в эпоху цифровой трансформации. Обсуждалось влияние цифровизации на развитие профессиональных компетенций персонала, а также подходы к мотивации и удержанию талантливых сотрудников.

Участниками конгресса стали представители нескольких десятков крупнейших организаций из разных отраслей — «Газпром нефти», Wintershall, «Яндекса», McKinsey, Mars, «Ростелекома», HeadHunter, Сколтеха, Инжинирингового центра МФТИ, компании «Цифровая экономика».

«Газпром нефть» много лет поддерживает профильные кафедры и магистерские программы ведущих вузов, развивает совместные научно-исследовательские лаборатории. Компания активно взаимодействует с СПбГУ, ИТМО, ЛЭТИ, СПб ГУАП, Политехническим и Горным университетами, МФТИ, ТюмГУ и другими. Одним из инновационных решений «Газпром нефти» для развития человеческого капитала стала платформа «Профессионалы 4.0». Она объединяет таланты и корпорации для реализации бизнес-проектов в составе гибких команд. Проект также стал эффективным инструментом для профориентации и самоопределения будущих специалистов – старших школьников, студентов и финалистов конкурсов.

«Газпром нефть» реализует 12 программ цифровой трансформации, имеет более 500 различных цифровых проектов. Цифровые системы активно используются в геологоразведочных работах, бурении и при проектировании новых активов.

Общество инженеров нефтегазовой промышленности (Society of Petroleum Engineers, SPE) — международная некоммерческая профессиональная организация технических специалистов нефтяной промышленности. Членами SPE является более 156 тысяч человек, в том числе свыше 72 тысяч студентов, из 154 стран.