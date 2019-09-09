Российские блогеры съездили в путешествие на самое северное месторождение Ямала

Российские блогеры совершили путешествие на самое северное месторождение Ямала. Об этом сообщает региональное агентство «N24.RU».

В рамках пятидневного круиза, организованного компанией «Газпром нефть», блогеры переждали шторм на сверхмощном ледоколе «Андрей Вилькицкий» и сопровождали до Мурманска ценный груз — нефть сорта Novy Port.

Фото опубликовано @travelmaniac_ru

«Переход по Севморпути занял 4 дня, мы прошли около 2000 километров и запомнили этот "круиз" отличной погодой, шикарными закатами и множеством интересных рассказов команды танкере о каждом уголке их судна», — написал в Instagram Сергей Анашкевич.

Фото опубликовано @russos_ap

«1,5 суток на ледокольном судне обеспечения "Андрей Вилькицкий", потом 4 суток в море на танкере. Это незабываемые эмоции», — поделился впечатлениями в своем Instagram Александр Попов.

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