Названы регионы России с самой доступной электроэнергией

Больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут купить жители Иркутской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.

Лидирующая позиция Иркутской области связана с самой низкой в России ценой электроэнергии — чуть более рубля за киловатт-час. Средняя стоимость электроэнергии по России составляет чуть более четырех рублей за киловатт-час, а дороже всего — на Чукотке, киловатт-час там стоит более 8,2 рубля.

26 августа стало известно, что энергетики могут со 2 сентября ограничить подачу электроэнергии предприятиям ЖКХ Хакасии из-за накопившейся у них задолженности в более чем 590 миллионов рублей. При этом, уточнили в компании «Россети Сибирь», власти региона не предпринимают никаких мер по урегулированию сложившейся ситуации.

3 августа сообщалось о россиянине, который задолжал рекордную для региона сумму после того, как организовал в своей квартире ферму для майнинга криптовалюты.

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