Жителей Хакасии пригрозили оставить без электроэнергии

Энергетики могут со 2 сентября ограничить подачу электроэнергии предприятиям ЖКХ Хакасии из-за накопившейся у них задолженности. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщается на сайте «Россети Сибирь».

Как отмечается, на данный момент общая сумма задолженности составляет более 590 миллионов рублей. При этом, уточнили в компании, власти региона не предпринимают никаких мер по урегулированию сложившейся ситуации, несмотря на то, что ранее правительство Хакасии планировало подписать с «Россети Сибирь» график реструктуризации задолженности и обязать предприятия ЖКХ оплатить текущие платежи в размере 100 процентов.

«Энергетики выполняют все договоренности по полноценному обеспечению объектов ЖКХ электроэнергией, но обещанного республикой стопроцентного поступления текущих платежей с 1 июня до сих пор нет, как нет и принятого обеими сторонами графика погашения накопленных ранее долгов», — пояснили в «Россети Сибирь».

В результате энергетики вынуждены приступить к отключениям, заявили в компании. Так, со 2 сентября планируется обесточить до уровня технологической брони 23 объекта ЖКХ в Усть-Абаканском, Орджоникидзевском, Боградском, Аскизском, Алтайском, Ширинском районах и Черногорске. «Если при этом задолженность компаний за энергоресурсы не снизится, то с 9 сентября 2019 ограничение электроэнергии может быть введено уже до уровня аварийной брони», — говорится в сообщении «Россети Сибирь».

В апреле энергетики уже предупреждали 18 коммунальных предприятий Хакасии о готовящемся ограничении подачи электричества из-за накопившихся долгов. На тот момент сумма задолженности составляла 459,7 миллиона рублей. Позже стало известно, что полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло попросил компанию «Россети» не отключать электричество на объектах ЖКХ Хакасии из-за многомиллионных долгов и обещал взять ситуацию под личный контроль.

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