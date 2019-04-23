Меняйло возьмет под личный контроль ситуацию с отключением света в Хакасиии

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло попросил компанию «Россети» не отключать электричество на объектах ЖКХ Хакасии из-за многомиллионных долгов и обещал взять ситуацию под личный контроль. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам чиновника, по ночам в регионе сохраняются низкие температуры, поэтому существует риск размораживания систем отопления в социальных учреждениях и жилых домах. «Поэтому обратился в "Россети" под мою ответственность не производить отключения электроэнергии коммунальным предприятиям-должникам», — пояснил Меняйло, добавив, что своими действиями компания не нарушает российское законодательство и действует корректно.

Он выразил уверенность, что региональные власти и «Россети» найдут способ выйти из кризиса, оздоровить систему ЖКХ снизить долг за электричество.

Ранее Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири, которая входит в «Россети», предупредила 18 коммунальных предприятий Хакасии о готовящемся 23 апреля ограничении подачи электричества из-за накопившихся долгов. В компании отметили, что совокупная задолженность местных предприятий ЖКХ за уже полученную электроэнергию составляет 459,7 миллиона рублей. В случае введения ограничений многие дома могут остаться без света и тепла.

В начале апреля МРСК Сибири уже ограничивала подачу электричества на десять объектов ЖКХ в республике. Это привело к проблемам с теплоснабжением в Усть-Абакане и Черногорске.

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